VIDEO. Wagen knalt tegen boom: twee inzittenden levensgevaarlijk gewond Frank Eeckhout

27 mei 2019

06u58 22 Zottegem Bij een zwaar verkeersongeval op de N46 in de Zottegemse deelgemeente Oombergen raakten zondagavond twee inzittenden van een BMW levensgevaarlijk gewond. Zij werden onder begeleiding van de MUG overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst waar ze nog steeds vechten voor hun leven.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur. De twee reden richting kruispunt Vosken toen hun wagen plots aan het slippen ging op het natte weg. De bestuurder kreeg zijn wagen niet meer onder controle en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. De klap was zo erg dat het motorblok van de wagen naar de overkant van de weg werd geslingerd. In een straal van 25 meter lagen brokstukken van de BMW verspreid over het wegdek. Brandweerpost Zottegem werd opgeroepen om der twee inzittenden uit de verhakkelde wagen te bevrijden. Een team van de MUG van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem bracht de twee inzittenden de eerste zorgen toe. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. Om 5 uur was hun toestand nog steeds zorgwekkend. Door het ogeval bleef de N46 een hele tijd afgesloten voor het verkeer.