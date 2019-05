VIDEO: N-VA-kopstuk Matthias Diependaele brengt stem uit in Zottegem: “Ik reken op 30 procent” Frank Eeckhout

26 mei 2019

11u15 0 Zottegem N-VA-kopstuk Matthias Diependaele tekende om 9 uur al present in het Ontmoetingscentrum in Sint-Goriks-Oudenhove om zijn stem uit te brengen. Diependaele is lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.

Matthias Diependaele kwam te voet naar het stemlokaal en was in het gezelschap van zijn echtgenote Kelly en hun twee kinderen. Hij straalde ook heel wat vertrouwen uit. “Ik reken op 30 procent, ook in onze provincie. Dat cijfer is nodig als we aan zet willen blijven. We willen ons werk graag voortzetten in een volgende regering”, zei Diependaele. Over een mogelijke coalitie sprak hij zich niet uit. “Laat ons eerst de cijfers afwachten en kijken wat er over de taalgrens gebeurt.” Diependaele wordt pas vanavond in de televisiestudio’s verwacht en brengt de dag door met zijn gezin. “Ik heb beloofd om onze garage op te ruimen. Daar ga ik vandaag werk van maken”, lacht hij.

