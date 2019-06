VIDEO. Drie uur om nieuwe spoorwegbrug van 780 ton op plaats te krijgen Frank Eeckhout

15 juni 2019

18u36 0 Zottegem Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de nieuwe spoorwegbrug in de Erwetegemstraat in Zottegem op haar plaats te krijgen. “De felle regen in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde voor twee uur vertraging", zegt projectleider Ilse Van Coillie. Maar ook het plaatsen zelf verliep niet zo gezwind als verwacht.

Dat het een huzarenstukje zou worden om de nieuwe spoorwegbrug in de Erwetegemstraat op haar plaats te krijgen, stond buiten kijf. Maar dat het zo een hels karwei ging worden, had niemand verwacht. We werden zaterdag om 10.45 uur op de werf verwacht. We kregen en veiligheidshelm en een geel hesje waarna Infrabel woordvoerder Frédéric Petit, werfleider Ilse Van Coillie en Zottegems schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele ons meenamen naar de werf. Daar stond de brug klaar om op haar plaats gezet te worden. Een klus die binnen het uur geklaard zou zijn.

Dat we niet vroeg thuis gingen zijn, werd al snel duidelijk. “Felle regenbuien hebben voor twee uur vertraging gezorgd bij de voorbereidingswerken. De site heeft deze nacht onder water gestaan en de werkmannen zijn even gaan schuilen. Maar ondertussen hebben ze wel al wat van die verloren tijd ingehaald", verzekerde de werfleider ons. “Tegen 12 uur moet wel lukken", voegde ze er nog aan toe. Maar klokslag 12 uur kregen we te horen dat de verplaatsen van de brug pas om 13 ging starten waarna we besloten om iets te gaan drinken in een café wat verderop. Om niets van het spektakel te missen zorgden we ervoor dat we op tijd terug waren maar dat was ijdele hoop. Wanneer het plaatsen van de brug daadwerkelijk aanvatte, hebben we uit het oog verloren. Wat we wel weten, is dat de nieuwe brug om 17 uur naast de oude brug stond en de kijklustigen langzaam huiswaarts keerden.

Het bouwen van de nieuwe spoorwegbrug heeft uiteindelijk twee maanden geduurd. Dat gebeurde op de werf zelf. De brug weegt 780 ton, is 15 meter lang, 4,5 meter hoog en 8 meter breed. De S-bocht ter hoogte van de oude brug werd rechtgetrokken en wagens kunnen elkaar voortaan kruisen onder de brug. Hierdoor vrezen buurtbewoners dat de snelheid in de Erwetegemstraat de hoogte zal ingaan. “We delen de bekommernis van de bewoners", zegt schepen Matthias Diependaele. “Daarom gaan we met Agentschap Wegen en Verkeer bekijken welke snelheidsremmende maatregel we kunnen invoeren ter hoogte van de spoorwegbrug", geeft Diependaele nog mee.

Maar eerst moeten de nuts- en rioleringswerken nog uitgevoerd worden. Pas dan kan de nieuwe weg aangelegd worden. De einddatum van de werken is voorzien op 8 november.