VIDEO. Buurtbewoner haalt man uit brandende woning, vrouw gered door brandweer

Buurtbewoner haalt man uit brandende woning, vrouw gered door brandweer Frank Eeckhout

14 juni 2019

13u08 34 Zottegem Een buurtbewoner heeft vrijdagvoormiddag een man gered uit een brandende woning in de Rijkestraat in de Zottegemse deelgemeente Strijpen. “Ik wilde nog terugkeren om ook zijn vrouw te redden, maar de brand woedde te hevig", vertelt Curt Van Caenegem. De vrouw werd uiteindelijk door de brandweer gered en ter plaatse gereanimeerd.

Curt Van Caenegem van café ‘t Gemeentehuis aan de kerk in Strijpen trilt nog na als hij zijn verhaal vertelt. “Om 10.21 uur kreeg ik telefoon van een klant. Hij zag vlammen door de voordeur van de woning. Ik vroeg hem om de brandweer te bellen. Ik ben meteen naar daar gesneld en merkte de vlammen al van ver op. De man trof ik aan ter hoogte van de achterdeur. Hij stond op het punt het bewustzijn te verliezen. Ik heb hem naar buiten gesleurd en met behulp van een andere buur tot op de stoep gedragen. Hij stamelde dat ook zijn vrouw nog binnen was. Volgens hem was ze in de woonkamer toen de brand uitbrak", getuigt Curt.

De cafébaas probeerde nogmaals de woning binnen te dringen maar werd afgeschrikt door de hitte en de felle vlammen. “Had ik nu maar een jas aan. Dan was ik misschien binnen geraakt. In mijn T-shirt lukte dat helaas niet. Misschien had ik dan de vrouw ook wel kunnen redden", mijmert Curt. Burgemeester Jenne De Potter geeft de man een schouderklopje en vertrouwt hem toe dat hij alles gedaan heeft wat binnen zijn mogelijkheden lag.

“Curt hoeft zich niets te verwijten. Hij heeft meer dan zijn plicht gedaan. Kort nadien arriveerden de eerste brandweerwagens. Enkele brandweermannen zijn de woning binnengedrongen en vonden de vrouw op de bovenverdieping. Zij was buiten bewustzijn en ademde niet meer. Eenmaal buiten werd de reanimatie opgestart. Na een tijdje voelden de hulpverleners opnieuw een hartslag en ademde het slachtoffer zelfstandig. Zij werd onder begeleiding van de mug overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. Haar man werd overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem", weet burgemeester De Potter.

De schade aan de woning is enorm. “De brand legde de volledige benedenverdieping in de as. Over de oorzaak is nog niets gekend", geeft de burgemeester nog mee. Een branddeskundige werd opgevorderd om kwaad opzet uit te sluiten. Tijdens de interventie van brandweerposten Zottegem en Brakel bleef de Rijkestraat een hele tijd afgesloten voor het verkeer.