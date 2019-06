Vespa-club 2T Klosse rijdt de Alpen over Frank Eeckhout

03 juni 2019

16u39 5 Zottegem Tien leden van 2T Klosse uit Zottegem zijn met de Vespa de Alpen overgetrokken. Het eindstation was het Italiaanse Verona.

De Vespa-rijders maken elk jaar een viertal uitstappen maar de afstand Zottegem-Verona overbrugden ze nooit eerder. Om hun bestemming te bereiken legden ze vijf dagen na elkaar 250 kilometer af. De tocht ging via Luxemburg, Frankrijk, het Zwarte Woud in Zwitserland, Oostenrijk zo over de Stelvio richting eindpunt. In Italië maakten die tien Vespa-rijders nog een tocht rond het Gardameer. De terugreis gebeurt met het vliegtuig.