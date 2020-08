Verpleegstersschool IVV Sint-Vincentius zet de deuren open Frank Eeckhout

19 augustus 2020

17u31 1 Zottegem Verpleegstersschool IVV Sint-Vincentius in Zottegem zet op donderdag 20 augustus de deuren van de school open voor een extra coronaproof opendeurdag.

De coronacrisis toont nog maar eens de nood een goed opgeleide zorgkundigen. “Door die crisis zijn we nog meer tot het besef gekomen van het belang van onze studenten verpleegkunde op de werkvloer. Door de uitbraak van de coronacrisis vielen onze infoavond en opendeurdag in het water. We bleven echter inzetten op virtuele sensibilisering. We merken dan ook een stijgende belangstelling voor onze opleiding graduaat verpleegkunde. Maar omdat er nooit genoeg verpleegkundigen zijn, organiseren we donderdag van 9 tot 20 uur alsnog een opendeurdag. Een afspraak maken is wel verplicht en kan via www.ivv-gent.be", laat campusverantwoordelijke Nancy Baekelandt weten