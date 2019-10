Verouderd stadion kan multifunctionele sport- en recreatiesite worden: “Enkel met hulp van investeerders” Frank Eeckhout

04 oktober 2019

13u43 5 Zottegem Van het verouderd sportstadion in Bevegem een multifunctionele sport- en reacreatiesite maken. Dat was één van de speerpunten op gebied van sport waarmee N-VA naar vorig jaar naar de kiezer trok. Een jaar later is het idee uitgewerkt. Er is echter één probleem. “Alles staat of valt met de inbreng van private investeerders of verenigingen", zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Nu Ksv Sottegem het stadion verlaten heeft, biedt de site bijzonder veel mogelijkheden. Niet alleen voor de Zottegemse atletiekclub, maar ook voor de andere sportverenigingen en individuele sporters moet het stadion een aantrekkingspool en ontmoetingsplaats worden. “Sloop de oude kantine en kleedkamers en vervang de tribune door kleedkamers gekoppeld aan een grote multifunctionele ruimte voor binnensport, eetfestijnen en feesten. En laat ons vooral het lef hebben met ondernemers rond de tafel te zitten die willen participeren in het totaalproject", lieten Brecht Cassiman en Evelien De Both in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen optekenen.

En dat is wat het stadsbestuur nu ook gaat doen: samenzitten met kandidaat-private investeerders. “We hebben een visie ontwikkeld over hoe het toekomstig sportstadion er kan uitzien. Dat de kantine, kleedkamers en de chalet gesloopt moeten worden, is evident. Ook de lange tribune heeft haar beste tijd gehad. Nostalgie moet hier helaas ook plaats maken voor toekomst. Door dat allemaal af te breken, creëren we een bouwoppervlak van 3.500 vierkante meter. De bouw van een polyvalente zaal nemen we op in de meerjarenbegroting. Voor de rest van de opvulling zorgen investeerders. De mogelijkheden zijn legio: een binnenspeeltuin, bowlingzaal, fitness of dansstudio, het kan allemaal. Zelfs een praktijk voor kiné of sportdokter is een opportuniteit. En als er jeugdbewegingen zijn die een nieuw lokaal zoeken, kunnen die ook participeren", verduidelijkt schepen Brecht Cassiman de plannen.

Infosessie

Daarnaast gaat de stad ook werk maken van een nieuw skateterrein. “De Zottegemse jeugd is daarvoor al 20 jaar vragende partij. We gaan dat eveneens opnemen in de meerjarenbegroting. Net als de aanleg van een nieuwe atletiekpiste rond het veld. Over een timing spreken we ons vandaag nog niet uit. Op 21 oktober organiseren we een infosessie voor onze inwoners. Geïnteresseerde investeerders kunnen daar ook al eens hun oor te luisteren leggen al mogen ze ook nu al contact met ons opnemen. Uit informele gesprekken concluderen we dat er best wel wat interesse is in het project. Een eerste kandidatenronde sluiten we af op 15 januari 2020. Daarna worden alle voorstellen behandeld en kan er gestart worden met een definitief ontwerp. Omdat het gebied bestemd is voor dagrecreatie, hoeven we geen RUP op te maken. Hierdoor winnen we alvast twee tot drie jaar", besluit Cassiman hoopvol.