Vernieuwd speelplein Bevegem is ontmoetingsplek voor klein en groot Frank Eeckhout

23 augustus 2019

11u50 2 Zottegem Het vernieuwde speelplein in Bevegem moet een ontmoetingsplek worden voor groot en klein. “Dat sociale aspect was erg belangrijk voor ons bij de vernieuwing van het speelplein. We wilden er echt een plek van maken waar iedereen terechtkan voor een gezellig en ontspannen moment met familie, vrienden en buren", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

De Zottegemse wijk Bevegem wordt regelmatig eens geviseerd door vandalen. Vooral het speelpleintje achter de kerk is daar het slachtoffer van. Om meer sociale controle te krijgen besliste de kerkfabriek al om camera’s te plaatsen in de omgeving. Het stadsbestuur beloofde dan weer om van het speelpleintje een ontmoetingsplaats voor jong en oud te maken. Recent werden vijf nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd: drie toestellen voor de allerjongsten, een groot klimrek voor de oudere kinderen en een familieschommel. Met de extra lange picknicktafel, is het speelplein nu op en top een gezellige ontmoetings- en ontspanningsplaats voor klein en groot.

“We onderzochten de zwakke en sterke punten en het aantal bezoekers van elk speelplein om te bepalen waar investeringen het meest aangewezen waren. Daaruit bleek dat het speelplein van Bevegem heel wat troeven heeft: het ligt dicht bij het centrum, er wonen veel jonge gezinnen in de buurt, er zijn een aantal scholen in de directe omgeving en het speelplein is vlot bereikbaar te voet en met de wagen. De ideale plek dus voor een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud", zegt schepen van Jeugd Lieselotte De Roover.

Dat sociale aspect was erg belangrijk voor de stad bij de vernieuwing van het speelplein. “Onze investeringen zijn er dan ook op gericht om het speelplein zo uit te bouwen dat het voor iedereen iets te bieden heeft. We zorgden ervoor dat alle kinderen er fijn kunnen spelen en vertoeven, van kleine kindjes tot tieners en ook kinderen met een zorgnood. Voor elk van hen zijn er geschikte toestellen op het speelplein. Binnenkort komen er ook nog palen bij die als voetbaldoelen maar ook als zitelement gebruikt kunnen worden. En de lange picknicktafel is heel uitnodigend om van het speelplein een sociaal treffen te maken. De tafel heeft ook een ruimte voor rolstoelgebruikers, zodat iedereen mee kan aanschuiven", vult burgemeester Jenne De Potter aan.

Het actieplan omvat uiteraard nog andere initiatieven om de Zottegemse speelpleinen verder op te waarderen. Zo werden er al nieuwe speelpleinen ingericht in het Beislovenpark en in de nieuwe Leliewijk. Op het Pieter Magermanplein werd een schommel bijgezet. “En in het najaar komen er nog extra toestellen bij op een paar speelpleinen, waaronder het speelbos aan de Bevegemse Vijvers en het speelplein op het Pieter Magermanplein”, laat schepen De Roover nog weten.