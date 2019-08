Verloederde panden op Stationsplein: Stadsbestuur staat machteloos Frank Eeckhout

08 augustus 2019

14u14 4 Zottegem Drie verloederde en leegstaande horecazaken ontsieren het Stationsplein in Zottegem. “Omdat twee panden nog een uitbatingsvergunning hebben en de eigenaar van het derde pand een stedebouwkundige vergunning heeft aangevraagd, kunnen we als stadsbestuur weinig of niets doen", zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

De voorbije tien jaar is de leegstand in het centrum van Zottegem verdubbeld. Dat is echter geen lokaal probleem. In geen enkele stad of gemeente met meer dan 20.000 inwoners in Oost-Vlaanderen is de leegstand het afgelopen decennium gedaald. Integendeel, in 15 steden en gemeenten is het aantal leegstaande handelspanden de afgelopen tien jaar zelfs verdrievoudigd. Om leegstand tegen te gaan, werd tijdens de vorige legislatuur al een pop-upplan gelanceerd. Bedoeling was om jonge en startende ondernemers te steunen bij de stap naar een eigen zaak en de leegstand van handelspanden aan te pakken. “In vergelijking met andere gemeenten scoort Zottegem niet eens zo slecht en zijn we zeker niet bij de slechtste leerlingen van de klas. Hoe dan ook stellen we vast dat er ook in onze kern tal van leegstaande handelspanden zijn. De oorzaken zijn gekend: de opgang van de e-commerce, de baanwinkels en de hoge huurprijzen", liet schepen Evelien De Both enkele maanden geleden nog optekenen.

Machteloos

De leegstaande panden zijn een doorn in het oog van heel wat inwoners en lokale ondernemers. Ook toeristen en shoppers krijgen niet meteen een fraai beeld van Zottegem als ze via het Stationsplein naar het centrum komen. Het Stationsplein is dan wel heraangelegd en mooi aangekleed, de verloederde horecapanden aan de linkerkant als je uit het station komt, ontsieren het straatbeeld en geven een slechte eerste indruk van het centrum. Evelien De Both erkent het probleem maar staat machteloos. “Eén van die panden werd opgenomen in het leegstandsregister. De eigenaar vroeg echter een bouwvergunning aan waardoor hij vrijstelling heeft gekregen om leegstandstaks te betalen. Voor de twee andere panden loopt nog een uitbatingsvergunning. Voor die panden is het wachten tot er een eventueel faillissement wordt uitgesproken. Wel worden de drie panden frequent gecontroleerd door onze diensten. Pas als er een gevaar dreigt voor de bevolking, kunnen we als stadsbestuur ingrijpen. Het enige wat we nu kunnen doen, is een informele babbel maken met de eigenaars. Maar alles hangt voorlopig af van hun goodwill", besluit De Both.