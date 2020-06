Verlaten woning in Acacialaan gewild doelwit van inbrekers LDO

18 juni 2020

15u21 3 Zottegem Een verlaten woning in de Acacialaan in Zottegem trok in 2019 de aandacht van vier mannen en een vrouw. Ze kwamen er twee keer langs om de collectie wijn, schilderijen, beelden en Japanse vazen te stelen.

De woning in Zottegem was niet meer bewoond, maar er waren wel nog een aantal waardevolle spullen in achtergebleven. Dat wist ook K.K. (33) uit Brugge. Samen met twee handlangers drong hij de woning in oktober 2019 binnen op zoek naar verkoopbare spullen. Ze werden betrapt door getuigen en vluchtten weg. In de nacht van vier op vijf december 2019 was het de beurt aan twee andere Bruggelingen. Zij namen de taxi naar de woning, maar werden op heterdaad betrapt terwijl ze flessen wijn aan het inladen waren.

De beklaagden geven in de rechtbank de feiten grotendeels toe en wijten hun keuzes aan hun druggebruik, het feit dat ze op straat leefden en dat ze geld nodig hadden om te overleven. Het Openbaar Ministerie vordert celstraffen van 10 tot 30 maanden, al dan niet met uitstel. De rechter zal op 25 juni een vonnis vellen.