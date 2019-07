Verkeersremmers langs Lippenseweg liggen (weer) in de sloot naast de weg Ronny De Coster

12 juli 2019

18u11 0 Zottegem De palen en verkeersborden die op de Lippenseweg de snelheid van het verkeer moeten verminderen, liggen (weer) in de sloot naast de weg.

De verkeersborden werden enkele maanden geleden geplaatst om het verkeer te doen slalommen en zo vaart te minderen. De opstelling kent wisselend succes: veel paaltjes werden al vaak in de vernieling gereden.

Enkele dagen geleden zijn de paaltjes opnieuw verdwenen: ze liggen in de sloot naast de weg.

“Maar dat is tijdelijk: we hebben die opstelling niet afgevoerd”, zegt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA). “De borden worden soms aan de kant gezet als er bijvoorbeeld een wielerwedstrijd moet passeren. Dat is wat nu ook is gebeurd”, legt Diependaele uit.