Verkeerspaaltjes op Gentse Steenweg sneuvelen opnieuw Frank Eeckhout

17 juni 2019

10u44 3 Zottegem Ter hoogte van de wegversmallingen op de Gentse Steenweg in Zottegem zijn tijdens het weekend opnieuw enkele verkeerspaaltjes gesneuveld.

De verkeerspaaltjes wijzen weggebruikers op de wegversmallingen op de Gentse Steenweg. Ze werden geplaatst om de snelheid op de voormalige steenweg af te remmen. De paaltjes missen echter hun effect en worden om de haverklap afgereden. “We moeten bekijken of er geen alternatieven zijn", reageert schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA). “Enkele plaatsen in Zottegem kunnen snelheidsremmende maatregelen gebruiken. We moeten hiervoor streven naar een uniforme en duurzame manier.”