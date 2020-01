Verfpotmaatregelen moeten verkeer op Arthur Gevaertlaan veiliger maken Frank Eeckhout

30 januari 2020

13u12 4 Zottegem Met enkele strepen witte verf gaat het stadsbestuur van Zottegem de verkeersveiligheid op de Arthur Gevaertlaan optimaliseren. “We maken ook de kleine rotonde overzichtelijker", zegt schepen van openbare werken Evert De Smet (N-VA).

De Arthur Gevaertlaan is de belangrijkste in- en uitvalsroute voor fietsers aan de noordzijde van Zottegem. De route ligt op het bovenlokaal fietsroutenetwerk en is cruciaal voor de veilige ontsluiting van de verschillende scholen in Bevegem, sport- en evenementencentrum Bevegemse Vijvers en het station. “In deze straat bevindt zich ook het lokaal dienstencentrum waar overdag tal van activiteiten georganiseerd worden voor senioren. De herinrichting van deze straat is dus een prioriteit. Omdat de weg zeer breed is, kunnen heel wat maatregelen uitgevoerd worden om de situatie veiliger en aangenamer te maken", stelt Heidi Schuddinck (Groen).

Schepen van Openbare Werken Evert De Smet kondigt enkele verfpotmaatregelen aan om het verkeer veiliger door de Arthur Gevaertlaan te sturen. “Er komen afgebakende fietspaden en we gaan ook duidelijke wegmarkeringen aanbrengen voor het gemotoriseerd verkeer. In onze plannen gaan we ook de klein rotonde meenemen. Daar maken we de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger", belooft De Smet.