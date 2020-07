Vandalen vernielen alweer een bushokje Frank Eeckhout

11u06 0 Zottegem Vandalen hebben donderdag een bushokje in de Bijlokestraat in Zottegem vernield. De politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is een onderzoek gestart.

Het is niet voor het eerst dat vandalen het gemunt hebben op bushokjes in Zottegem. Deze keer gaat het om bushalte Lijsterbosstraat in de Bijlokewijk. De vandalen gebruikten een grote steen om het glas aan diggelen te gooien. Wie iets opgemerkt heeft of weet wie de daders zijn, wordt gevraagd dat te melden aan de lokale politie.