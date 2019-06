Vandalen slopen wagen en breken urinoirs af bij FC Velzeke Frank Eeckhout

19 juni 2019

19 juni 2019

Vandalen hebben woensdagnamiddag lelijk huis gehouden op de voetbalterreinen van FC Velzeke in de Windmolenstraat.

Een wagen die gebruikt wordt om het veld te rollen, moest er helemaal aan geloven. De vandalen sloegen de ramen stuk, rukten de spiegels af en sloopten het interieur van de wagen. Op de koop toe werden nog wat deuken in de carrosserie gestampt. In de berging werden alle ramen aan diggelen gegooid en de urinoirs werden gewoon kapot geklopt. Wie info heeft over het vandalisme, wordt gevraagd dat te melden bij de clubverantwoordelijken.