Vanaf 15 juni opnieuw groepsactiviteiten in Lokaal Dienstencentrum Egmont Frank Eeckhout

09 juni 2020

09u56 0 Zottegem Lokaal Dienstencentrum Egmont in Zottegem gaat po maandag 15 juni opnieuw van start met groepsactiviteiten. “Een veilige plaats waar Zottegemnaren elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe sociale contacten uitbouwen is in deze coronatijden meer dan noodzakelijk", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Maandag heropende het Lokaal dienstencentrum Egmont de deuren voor één-op-één dienstverlening. Vanaf maandag 15 juni worden ook de groepsactiviteiten op inschrijving herstart. “De herstart werd grondig voorbereid en de nodige veiligheidsmaatregelen worden strikt in acht genomen om het lokaal dienstencentrum een veilige plek te maken waar bezoekers met een gerust hart terecht kunnen", zegt burgemeester Jenne De Potter. Alle richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden nauwgezet opgevolgd om een goed evenwicht tussen zorg en veiligheid te garanderen. “Vanaf 15 juni staan weer heel wat leuke activiteiten op het programma. Anders dan voorheen, vragen we nu wel om op voorhand in te schrijven voor deze groepsactiviteiten. Op die manier kunnen we de social distancing garanderen en alles op een veilige manier organiseren”, vult schepen van Sociale Zaken en Senioren Peter Vansintjan (CD&V) aan.

Inschrijven voor de activiteiten kan via mail naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be of op het nummer 09/364.56.95. Het onthaal van het lokaal dienstencentrum is toegankelijk van 9 uur tot 12 uur. Voor meer informatie over de kalender kan je ook terecht op www.zottegem.be/LDCEgmont.