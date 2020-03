Van Crombrugge thuisverpleging maakt zelf mondmaskers voor patiënten en personeel Frank Eeckhout

19 maart 2020

09u59 0 Zottegem Van Crombrugge thuisverpleging uit Zottegem maakt samen met enkele familieleden mondmaskers voor personeel en patiënten. “Er zijn reeds 150 maskers gemaakt", zegt Maarten Van Crombrugge.

De coronacrisis woedt hevig in ons land. De zorgverleners doen er alles aan om de verspreiding in te dijken. Bij Van Crombrugge thuisverpleging gaat de dagelijkse verzorging van de patiënten gewoon door. “De vraag naar mondmaskers is inmiddels groot geworden, ook bij ons. Daarom zijn we zelf gestart met het maken van mondmaskers. Elke patiënt krijgt er zo één bij de eerstvolgende verzorging. Die moeten verplicht gebruik worden telkens onze verpleegkundige langskomt. De verpleegkundigen zelf nemen ook extra voorzorgsmaatregelen door het regelmatig wassen van handen, ontsmetten en het dragen van een mondmasker. De patiënten zitten met heel veel vragen en zien het bezoek van de vaste verpleegkundige als een moment van geruststelling. Wij blijven hier werk van maken", zegt Maarten.