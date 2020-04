Vader en dochter brengen zaterdag elk eigen single uit: “Tranen in mijn ogen toen Thaisa haar debuutsingle liet horen” Lieke D'hondt

10 april 2020

09u36 9 Zottegem Zottegemnaar Danny De Roover heeft en zijn dochter Thaisa hebben elk een nieuwe single klaar. Vader Danny lanceert zaterdag zijn meezinger ‘Waarom kijk jij zo lief naar mij’, dochter Thaisa brengt de popsong ‘Hier en nu’ uit.

Een nieuw nummer lanceren is altijd bijzonder, maar voor Danny en Thaisa De Roover wordt het extra speciaal. Zij brengen op dezelfde dag een nieuw nummer uit, voor Thaisa is het zelfs haar debuutsingle. “Volgens mij is het de eerste keer dat een vader en dochter op dezelfde dag een nieuwe single voorstellen”, zegt Danny. “Het was de bedoeling dat we dit unieke moment samen met onze familie, vrienden en fans konden beleven, maar helaas hebben het coronavirus en de terecht genomen maatregelen daar anders over beslist.”

Microbe te pakken

Danny vond voor zijn Nederlandstalige poprocknummer inspiratie bij zijn favoriete artiesten de Dire Straits en Creedence Clearwater Revival. Het lied gaat over een toevallige ontmoeting met een oude jeugdvriendin in een bruine kroeg. “Het is geen popsong, maar het spreekt een breder publiek aan. Het nummer is heel levendig en heel tof om live te spelen”, verduidelijkt Danny.

Thaisa, die na de duetsingle met haar vader nu ook haar solodebuut maakt, kiest met ‘Hier en nu’ wel voor een popsong, waar artiest Steve Tielens aan meeschreef. “Ik dacht altijd danseres te worden, totdat ik de microbe van het zingen drie jaar geleden te pakken kreeg dankzij het duet met mijn vader”, vertelt Thaisa. “Ik heb lang getwijfeld over de stijl die ik zou zingen, maar ik omdat ik na het optreden in het Sportpaleis van mijn idool Niels Destadsbader zo geïnspireerd was, heb ik de klik gemaakt om in het Nederlands verder te gaan. Ik wil iets vertellen met mijn muziek en een positieve en hoopvolle boodschap geven.” Vader Danny is alvast onder de indruk van de creatie van Thaisa. “Als vader ben ik haar grootste fan en uiteraard ontzettend trots. Ik was echt verrast en kreeg tranen in mijn ogen toen ze mij haar debuutsingle liet horen.”

De singles van zowel Danny als Thaisa zijn vanaf zaterdag digitaal beschikbaar. “Wie weet staan we binnenkort allebei in de hitparade, elk met onze eigen single. Dat zou mooi zijn”, droomt Danny.