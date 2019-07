Uthola sluit bomvolle sportkampen af in Vrije Basisschool Grotenberge Ronny De Coster

14 juli 2019

13u39 0 Zottegem Op de campus van de Vrije Basisschool Grotenberge heeft de vzw Uthola er twee bomvolle zomerkampen opzitten. In augustus organiseert de vereniging nog een taalkamp Frans.

Uthola breidt zijn succesrijke omnisportkampen verder uit met themakampen rond onder meer toneel, techniek, dans, wifi en circus.

“Unieke samenwerking met de school”

In augustus staat er voor het eerst ook een taalthola Frans op het programma. “Dankzij de unieke samenwerking met de Vrije Basisschool Grotenberge kunnen we tijdens de vakantie gebruik van de sporthal, het technieklokaal en de mediaklas en kunnen we samen investeren in nieuwe sportmaterialen” prijst organisator en verantwoordelijke van Uthola zich gelukkig.