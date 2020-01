Urbain Braems brengt hommage aan Robby Rensenbrink Frank Eeckhout

27 januari 2020

19u22 5 Zottegem Oud-Anderlechttrainer Urbain Braems uit Zottegem heeft een hommage gebracht aan Robby Rensenbrink. Het gewezen Anderlecht-icoon overleed vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. Onder Urbain Braems speelden Anderlecht en Rensenbrink in 1974 kampioen. Hieronder de integrale brief.

“Hevig geschrokken van het droevige nieuws dat Rob Rensenbrink niet meer onder ons is. Hij heeft de strijd verloren tegen een progressieve spierziekte. Rob was een fantastische speler en voor mij steeds een goede vriend gebleven. Enkele jaren geleden was samen met zijn vrouwtje Corry te gast in het landelijke Sint-Goriks Oudenhove bij het 50 jarige huwelijksjubileum van mijn vrouw Eliane en mezelf.”

“Ik moet de mooie woorden van Jan Mulder beamen. Rob Rensenbrink was één, en voor mij zelfs de meest getalenteerde voetballer die ooit op de Belgische voetbalvelden rondliep. Ik was een gelukkig trainer toen wij dankzij de dribbels en de goals van Rob Rensenbrink met Anderleccht in 1974 de kampioenstitel wonnen. Ik hoop zondag tegen Moeskroen aanwezig te zijn op Anderlecht voor de huldebetuiging aan Rob.”