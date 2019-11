Uniek: archeologen graven aapje op RESTANTEN VAN DIER TE ZIEN IN UNIEKE EXPO IN ARCHEOCENTER Frank Eeckhout

08 november 2019

09u21 0 Zottegem In Sint-Lievens-Houtem hebben archeologen een aapje opgegraven. Onderzoek bevestigt dat het aapje leefde tussen 1660 en 1810. "Een primeur voor Vlaanderen", weet afdelingshoofd archeologie Bart Cherretté van Solva. "Waarschijnlijk reisde het aapje mee af naar de jaarmarkt met foorkramers."

Op zondag 10 november 2019 opent op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling 'Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen', in samenwerking met de intergemeentelijke archeologische dienst SOLVA. In het bijzonder is het uitkijken naar een recente unieke vondst tijdens opgravingen op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. De archeologen troffen daar immers de restanten van een aapje aan.

Ongelukkig bestaan

"Aanvankelijk dachten we aan een kat of een hond, maar aan de hand van röntgenopnames en isotopenonderzoek kwamen we één en ander te weten over dit dier. Het ging om een vrouwelijk resusaapje van ongeveer vier jaar oud, afkomstig uit het Verre Oosten. Het moet een wat ongelukkig bestaan gekend hebben, want het had een gebroken poot en de staart was deels geamputeerd. Wellicht kwam het met rondtrekkende foorkramers in Sint-Lievens-Houtem terecht. Op de jaarmarkt zal het daar de bezoekers geamuseerd hebben. Maar ik betwijfel of het aapje dat zelf leuk vond", zegt Bart Cherretté.

Veranderend landschap

Naast dit aapje is er nog heel wat fraais te zien op de tentoonstelling. "De bezoeker wandelt in de expo door landschappen uit een ver en nabij verleden en ontdekt hoe onze voorouders, van de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde in Ruien, tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden langs de Dendervallei, omgingen met het landschap en het gaandeweg kneedden tot het landschap dat we vandaag kennen. Met het landschap als veranderende achtergrond doorheen de tentoonstelling leren we ook hoe de maatschappij veranderde en krijgen we een boeiende inkijk in het dagelijkse leven van onze voorouders. De tentoonstelling geeft antwoorden, maar laat ons ook achter met vragen. Wie waren de personen die veertig eeuwen terug onder grafheuvels begraven werden? Is de verkaveling van ons landschap een recent verschijnsel? En waren die vroege middeleeuwen werkelijk zo donker?", vult conservator Kurt Braeckman aan.

Expo

De expo loopt van zondag 10 november tot en met zaterdag 31 oktober 2020 en de toegangsprijs bedraagt 2 euro. Openingsuren: van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. In het weekend van 13 tot 17 uur. Je kan de tentoonstelling individueel of in groepsverband bezoeken.