Unicum in Klavertje 4: Césanne is 50ste kleuter in Oombergen Frank Eeckhout

07 juni 2019

Cesanne is de 50ste kleuter die Klavertje 4 in Oombergen dit schooljaar mocht verwelkomen. “Een unicum voor onze kleine dorpsschool", zegt directeur Christ Meuleman.

Klavertje 4 is een wijkschooltje van VBS Grotenberge. In het schooltje is enkel plaats voor peuters en kleuters. “Enkele jaren geleden konden we alleen maar dromen van zo’n aantal. Er werden heel wat investeringen gedaan en dat geeft zichtbaar resultaat. Een familiaal karakter, de kleinschaligheid en alleen maar kleuters in dit dorpsschooltje zijn onze troeven", ervaart de directeur. Vanaf volgend schooljaar start Klavertje 4 met een openluchtschool. “Binnen enkele maanden meer hierover maar ouders die gezondheid, sociaal zijn en buitenactiviteiten belangrijk vinden, moeten zeker bij ons zijn. Het vele groen in de omgeving wordt volgend schooljaar ingebed in de lesactiviteiten. En het Droombos in de pastorietuin wordt onze nieuwe groene speelplaats", licht de directeur al een tipje van de sluiter.