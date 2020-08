Uitvaartzorg Porrez biedt Zottegemse studenten stille studieruimte aan Lieke D'hondt

16 augustus 2020

11u25 0 Zottegem Studenten die nog op zoek zijn naar een rustige locatie om te studeren voor de herexamens kunnen in Zottegem terecht in een lokaal van uitvaartzorg Porrez. Maximum tien studenten kunnen er tegelijk terecht vanaf maandag 17 augustus.

“Thuis studeren is niet altijd even gemakkelijk en ook in deze zomerperiode zijn er studenten die nood hebben aan rustige studeerplekken”, vertelt schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V). “In normale omstandigheden gebruiken studenten vaak stille ruimtes zoals de bibliotheek en Muze. Maar door de maatregelen die we moeten toepassen om ons te beschermen tegen Covid-19, zijn deze openbare ruimtes nu niet beschikbaar. De fuifzaal en feestzaal Bevegemse Vijvers die we eerder hebben opengezet, worden nu gebruikt voor de sportkampen. Gelukkig is er een alternatief gevonden: uitvaartzorg Porrez heeft laten weten dat zij studenten op een veilige manier een rustige studeerplek kunnen bieden.”

Studenten kunnen vanaf 17 augustus tot de versoepeling van de coronamaatregelen terecht bij uitvaartzorg Porrez. Het lokaal is beschikbaar van maandag tot zaterdag van 8 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 20 uur. Reserveren is verplicht en kan via dit formulier.