Uitrol elektronisch patiëntendossier succesvol gestart in AZ Sint-Elisabeth Zottegem Frank Eeckhout

19 juni 2019

08u56 2

In het AZ Sint‐Elisabeth Zottegem werden tijdens het Pinksterweekend de eerste modules van het elektronisch patiëntendossier (EPD) Primuz succesvol in gebruik genomen.

Primuz is een volledig geïntegreerd klinisch werkstation dat alle basisfuncties bevat om de multidisciplinaire zorgprocessen en de onderliggende administratieve processen ziekenhuisbreed te organiseren. Dit betekent dat elke zorgverstrekker in het ziekenhuis zijn handelingen zal registreren en documenteren in dit EPD. “In deze eerste fase werd het administratief pakket m.b.t. inschrijvingen, transferten en ontslagen en het agendabeheersysteem voor ambulante contacten ingevoerd,” vertelt Johan Noyez, directeur ICT. “In verschillende fases gaan we over tot de verdere invoering van de functionele domeinen: het medisch en het verpleegkundig dossier, ordercommunicatie, medicatiebeheer en tot slot het operatiekwartier en het dagziekenhuis. In het najaar van 2020 willen we alle medische en verpleegkundige informatie in één systeem geïntegreerd zien, met als doel onze zorgprocessen nóg beter te ondersteunen.”

Momenteel hebben negen ziekenhuizen gekozen om het elektronisch patiëntendossier PRIMUZ in hun organisatie te implementeren. Het AZ Sint‐Elisabeth Zottegem is het eerste ziekenhuis waar het nieuwe EDP effectief in gebruik is genomen. De opstart van meerdere andere ziekenhuizen is inmiddels in volle voorbereiding en zal volgen in de komende maanden.