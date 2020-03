Uitbater lapt horecaverbod aan zijn laars: Politie sluit café voor tweede keer Frank Eeckhout

29 maart 2020

09u35 18 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft in het centrum van Zottegem voor de tweede keer hetzelfde café betrapt dat de sluitingsregels niet naleefde.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in ons land moeten horecazaken verplicht de deuren sluiten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar niet iedereen is die verplichte sluiting genegen. In het centrum van Zottegem werd een cafébaas al voor de tweede keer betrapt omdat hij de regels aan zijn laars lapte. Bij een eerste controle zaten enkele klanten gewoon aan de toog van het café iets te drinken. Bij een tweede controle zaten de klanten in het privégedeelte van het uitbater samen aan tafel. De man én de klanten mogen zich aan een serieuze boete verwachten.