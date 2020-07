Uit vrees voor Corona: Al 3 Zottegemse voetbalclubs stoppen activiteiten voor minstens twee weken Frank Eeckhout

28 juli 2020

08u54 6 Zottegem Voetbalclubs KSV Sottegem, FC Velzeke en Racing Strijpen stoppen twee weken met voetballen. EC Oudenhove beslist in de loop van de dag. “De schrik om besmet te geraken met COVID-19 hakt er zwaar in bij spelers en entourage. Zij vrezen voor hun job en voor de gezondheid van hun familie en vrienden. Zij vinden het net verantwoord om samen bezweet de kleedkamer in te duiken na een training of wedstrijd. Wij geven gehoor aan hun bezorgdheid en staken tijdelijke alle sportieve activiteiten", klinkt het bij de vier clubs.

De bal ging gisterenavond aan het rollen bij tweede provinciale Sottegem. Daar weigerden spelers van de A en B-ploeg nog langer te trainen uit schrik voor Corona. “Dat het een lastig voetbaljaar zou worden, was al langer duidelijk. Toch begonnen we vorige week maandag vol goede moed en met nog meer goesting aan het nieuwe seizoen. De Covid-19-cijfers blijken echter al heel snel weer spelbreker te zijn. De stijgende cijfers zijn absoluut niet te onderschatten en het dient duidelijk te zijn dat iedereen hierin een grote verantwoordelijkheid draagt. Dat beseffen wij spelers en staf zeer goed. Wij willen niet wachten op besmettingen binnen het team, zoals het reeds het geval is bij clubs in de streek. Daarnaast is ook iedereen zich ervan bewust dat zij een groot risico vormen voor hun gezin en dichte omgeving. Dit is absoluut geen simpele beslissing, maar wel noodzakelijk. Wij hopen dan ook dat spelers bij andere clubs dit statement in acht nemen en hun gezond verstand gebruiken. Het is slechts samen, met de verantwoordelijkheid van eenieder, dat we hier zullen uitkomen. Wij hopen uiteraard snel terug op het veld te staan en ons favoriete spelletje te beoefenen. Tot zolang hopen we dat iedereen eerst en vooral gezond blijft”, luidt de mededeling van de spelers van KSV Sottegem.

Na overleg met de spelers trad het het bestuur hen hierin bij. “ Ik respecteer de mening van anderen. Ik vraag alleen consequent te zijn. we verwijten de joden, de moslims en onze jeugd dat ze de maatregelen niet respecteren omdat ze dansen, al dan niet op een trouwfeest. We halen een partijvoorzitter hiervoor door de mangel en we verwijten andere politici dat ze het hierboven opgesomde laten gebeuren. Naargelang onze reismogelijkheden verwijten we zelfs met niet verborgen jaloezie de buur dat hij op vakantie naar een hotspot gaat. Maar we vragen wel aan een omzeggens 27-jarige, net vader geworden of pas getrouwde jongeman? dat hij tegen een verder hem onbekende club voetbal speelt waar hij uit de bubbel van 5 personen treedt, tackelt, kopbalduels aangaat, zweet deelt, duwtjes geeft en duwtjes krijgt. Dat vinden we bij Voetbal Vlaanderen helemaal normaal en de logica zelve. Want ja, wij staan aan de kant, en daar is voor 200 man toch ruimte genoeg", reageert voorzitter Didier De Baere. Voor de jeugdspelers gaan trainingen en wedstrijden wel gewoon nog door.

Na overleg tussen bestuur en spelers sloten FC Velzeke en Racing Strijpen zich maandagavond aan bij deze beslissing. EC Oudenhove beslist in de loop van de dag. Bij Elene-Grotenberge, RR Breivelde-Zottegem en WK Sint-Goriks konden we voorlopig nog niemand bereiken.