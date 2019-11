Uilekot en Climaxi stellen ANB en minister in gebreke voor bomenkap in Ravottersbos Frank Eeckhout

21 november 2019

12u32 0 Zottegem ‘t Uilekot en Climaxi ondernemen actie tegen de bomenkap in het Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove. “De afgeleverde kapvergunning is onwettig. Het bos maakt deel uit van het VEN-gebied “Midden- en Benedenloop van de Zalm” en is Europees beschermd habitatgebied. Daarvoor gelden andere voorschriften", zegt Filip De Bodt.

Buurtbewoners, scholen en lokale politici staan op hun achterste poten nadat Agentschap Natuur en Bos een kapvergunning heeft afgeleverd voor het rooien van 131 bomen in het Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove. Nu betuigen ook ‘t Uilekot en de vzw Climaxi hun steun aan dat protest. “Bossen hebben een grote natuurwaarde. Ze kunnen de klimaatverandering afremmen en beperken de nadelige gevolgen ervan. In de huidige toestand van het klimaat, is het beslist nodig om in te zetten op meer bomen in plaats van minder. Daar zijn wetenschappers en natuurkenners het over eens. En ook het beleid van de Vlaamse Regering zet daarop in. Die beloofde in haar regeerakkoord 10.000 hectare bosuitbreiding", zegt Filip De Bodt.

Het zet de kaalkap van dit historische bos des te meer in vraag. “Hele oude bomen zoals deze beuken hebben bovendien een toegevoegde klimaatwaarde. Die kan niet zomaar vervangen worden door het aanplanten van nieuwe bomen. De beloofde heraanplantingen zijn dus slechts schrale troost: het zal vele jaren duren eer dit kleine oerbos terug herstelt in de oorspronkelijke staat. En dat heeft zeker gevolgen voor het klimaat, het milieu en de biodiversiteit in de streek. Kapvergunningen worden nog steeds uitgereikt zonder voorafgaandelijk openbaar onderzoek. Daardoor heeft geen enkele vereniging of buurtbewoner bezwaar of beroep kunnen aantekenen. Zelfs het gemeentebestuur van Zottegem was tot voor enkele dagen niet op de hoogte van de kapvergunning", weet De Bodt.

Volgens ‘t Uilekot en Climaxi is de kapvergunning zelfs onwettig. Het bos maakt deel uit van het VEN-gebied “Midden- en Benedenloop van de Zalm” en is Europees beschermd habitatgebied. In dat geval zijn bijkomende toetsingen nodig die de schade opmeten en beoordelen. De vergunning bevat geen enkele van deze vereisten en is dus bij gevolg onwettig. Climaxi en ’t Uilekot stelden dan ook het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Milieu in gebreke en wil eventuele schade op het agentschap en de minister gaan verhalen”, besluit De Bodt.