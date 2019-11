Two Cooks en In den Groenen Hond behouden score in Gault&Millau Frank Eeckhout

04 november 2019

16u09 6 Zottegem De Zottegemse restaurants Two Cooks en In den Groenen Hond behouden hun score in de nieuwe Gault&Millau.

Two Cooks, gelegen in de Paddestraat in Velzeke, krijgt van de jury opnieuw een score van 14 op 20. Reserveren is geen sinecure in dit restaurant. De kookkunsten van Gunther Taelman en Olivier Jolie worden zeer gesmaakt en dat doet het restaurant ’s middags en ’s avonds vollopen. Ook de goede verhouding prijs-kwaliteit is een extra troef.

Restaurant In den Groenen Hond in de Elenestraat in Elene werd opnieuw bedacht met een 12 op 20. Een volledig gerenoveerde oude watermolen vormt het kader voor een klassieke Frans-Belgische brasseriekeuken. Al de menu’s en gerechten zijn zorgvuldig samengesteld en klaargemaakt met dagverse producten.