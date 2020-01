Twintiger verkoopt cannabis ook aan 15-jarige: parket vordert 18 maanden cel LDO

30 januari 2020

15u05 0 Zottegem Het parket vordert voor een twintigjarige uit Zottegem een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro omdat hij cannabis heeft gedeald. Enkele van zijn afnemers waren nog minderjarig, één persoon was zelfs nog maar 15 jaar.

De bal ging aan het rollen toen de moeder van de beklaagde bij de politie aangifte ging doen. Ze verklaarde dat haar zoon drugs gebruikte en verkocht. Bij de huiszoeking die daarop volgde, vond de politie 20,15 gram cannabis, hoewel de beklaagde zijn best had gedaan om alles te verstoppen. Uit het onderzoek blijkt nu dat de twintiger vooral aan jonge mensen verkocht, waaronder ook één persoon van 15 jaar. “De beklaagde was een heel flexibele verkoper en ze stonden dan ook bij hem aan te schuiven om aan drugs te geraken”, schetst de procureur. “Hij heeft gedurende één jaar verkocht aan meerderjarigen en minderjarigen, dus mijn vordering is een celstraf van 18 maanden, een boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel, dat minstens 4.260 euro bedraagt.” De beklaagde vraagt een werkstraf en verzekert de rechtbank dat hij zijn druggebruik definitief wil stoppen. De rechter geeft hem tot juni de tijd om dat te bewijzen via urinetesten.