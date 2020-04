Tweewekelijks corona-overleg tussen college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad Frank Eeckhout

01 april 2020

14u24 1 Zottegem In Zottegem houdt het college van burgemeester en schepenen om de twee weken een overleg met de gemeenteraad over de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Op vraag van Peter Lagaert (N-VA), voorzitter van de Zottegemse gemeenteraad, informeerde het stadsbestuur van Zottegem via een digitale vergadering de gemeenteraad over de door de stad getroffen maatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat gebeurde door burgemeester Jenne De Potter (CD&V) en schepen Evelien De Both (N-VA). Naast de voorzitter was de gemeenteraad vertegenwoordigd door de fractieleiders Cyntia Braems (CD&V), Cynthia Van den Steen (N-VA), Heidi Schuddinck (Groen) en Dirk Minnaert (Open Vld). Sp.a was vertegenwoordigd door Yana Giovanis. Algemeen directeur Koen Codron zorgde voor de organisatie en de technische faciliteiten.

Burgemeester Jenne De Potter gaf een gedetailleerd overzicht van de coronamaatregelen die de stad al nam. Verder lichtte hij ook de rol en de activiteiten toe van de Intergemeentelijke Veiligheidscel Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Daarnaast werden ook de reeds door de stad getroffen steunmaatregelen besproken zoals de afschaffing van de terrasbelasting en het tijdelijk niet innen van de parkeergelden. De gemeenteraadsleden kregen uitgebreid de tijd om al hun vragen te stellen. Op vraag van gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert werd afgesproken om dit soort overleg om de twee weken te organiseren. Verder zullen de besluiten van het college van burgemeester en schepenen in verband met coronamaatregelen aan alle gemeenteraadsleden worden bezorgd. Tot slot zal onderzocht worden of de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn die gepland zijn voor 20 april, digitaal kunnen plaatsvinden.