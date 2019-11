Tweedeklassers VBS Grotenberge planten bomen in Steenbergse Bossen Frank Eeckhout

16u14 9 Zottegem De tweedeklassers van VBS Grotenberge trokken vrijdag naar het Steenbergse Bossen in Sint-Maria-Oudenhove om er bomen te planten.

De leerlingen namen er deel aan een boomplantactie georganiseerd door BAM. Bam is een van de grootste aannemingsbedrijven in België. Wereldwijd worden ter gelegenheid van hun 150ste verjaardag 150.000 bomen geplant. Met de laarzen aan en de schop in de hand gingen de kinderen enthousiast aan de slag. Ze werden voor hun harde werken beloond met een lekker stuk pizza of een hotdog aan de foodtruck.