Twee tieners aangehouden voor brutale home invasion Frank Eeckhout

28 november 2019

19u20 0 Zottegem De twee verdachten van de home-invasion dinsdagavond in de Zottegemse deelgemeente Erwetegem verschenen donderdag voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Ze werden beiden aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit en een 18-jarige man met de Belgische nationaliteit.

De twee drongen dinsdagavond gewapend een afgelegen woning binnen en bedreigden er een 69-jarige grootmoeder die op haar kleindochters aan het passen was. Terwijl een derde gangster buiten de wacht hield, namen de twee uitgebreid de tijd om de woning te doorzoek. Ze dwongen de grootmoeder ook om haar juwelen, laptop, bankkaart en -code en gsm af te geven. Na ruim twee uur stoven ze weg met de Mercedes van de moeder van de twee meisjes. 17 kilometer verderop, in Haaltert, botsten ze tegen twee geparkeerde wagens waarna te voet verder vluchtten. De politie hield een klopjacht en kon al snel één verdachte oppakken. Een tweede verdachte wel enkele uren later van een perron geplukt in het station van Brussel-Zuid. De derde verdachte is nog op de loop.