Twee keer geflitst op één dag: gemeenteraadsverkiezingen komen bestuurder duur te staan Lieke D'hondt

12 juni 2019

15u32 3 Zottegem De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben voor een vijftiger uit Zottegem nog een staartje gekregen in de politierechtbank. De man wilde de stemplicht van zijn moeder vervullen, maar had geen volmacht bij. Toen hij die bij haar wilde ophalen werd hij twee keer geflitst.

Op weg naar zijn moeder reed de man 124 waar hij 50 mocht, op de terugweg was zijn snelheid al gezakt naar 93 kilometer per uur. De man verklaarde dat hij er met zijn hoofd niet goed bij was en dat hij de weg nochtans goed kent. Het feit dat hij voor de eerste keer met een volmacht moest stemmen, bracht hem kennelijk van de wijs. Nochtans had hij nog voldoende tijd om de volmacht op te halen en te gaan stemmen. De politierechter legt de man nu een boete van duizend euro en een rijverbod van 53 dagen op.