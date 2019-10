Twee gewonden bij kop-staartaanrijding op tijdelijk rondpunt Frank Eeckhout

30 oktober 2019

19u37 0 Zottegem Bij een kop-staartaanrijding met twee wagens op het tijdelijk rondpunt ter hoogte van de Godveerdegemstraat in Zottegem raakten woensdagavond twee bestuurders gewond.

De bestuurder van een Audi had niet opgemerkt dat er een file stond om de Jasmijnstraat in te draaien en reed achteraan in op een stilstaande Peugeot. Beide bestuurders raakten lichtgewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder. Tot de takelwerken leidde politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem het verkeer in goede banen. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen.