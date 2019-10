Twee gewonden bij kop-staartaanrijding op N42 in Oombergen Frank Eeckhout

06 oktober 2019

16u24 4 Zottegem Bij een kop-staartaanrijding op de N42 in Oombergen raakten zondagmiddag omstreeks 12 uur twee inzittenden gewond.

De wagens botsten ter hoogte van Villa Eureka een paar honderd meter voor kruispunt ‘t Vosken in de rijrichting van Zottegem. Beide voertuigen liepen heel wat schade op en werden getakeld. De bestuurder en een minderjarige passagier werden lichtgewond naar het ziekenhuis in Zottegem gebracht. Door het ongeval raakte de N42 deels versperd wat al snel een file veroorzaakte in beide richtingen. Brandweerpost Zottegem werd opgeroepen om de rijbaan op te ruimen.