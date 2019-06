Twee dagen feest in café ‘t Gemeentehuis Frank Eeckhout

21 juni 2019

14u49 0 Zottegem Café ‘t Gemeentehuis aan de kerk in Strijpen viert zaterdag en zondag feest.

Op zaterdag 22 juni van 18 tot 21 uur organiseren Pascale en Curt een barbecue. Daarna zijn er optredens van Sister Act en Elvis from De Wolvenstreet. Op zondag 23 juni worden het Strijpenplein en de Beugelstraat al vanaf 7 uur ingepalmd door verkopers van antiek en brocante voor de traditionele rommelmarkt. Op zondag kan je in café ‘t Gemeentehuis ook terecht voor een ontbijtbuffet met orgel, zang en dans. Kaarten voor het ontbijt en de barbecue zijn te verkrijgen in het café.