Twee auto’s met verf besmeurd in de Bijloke in Zottegem Ronny De Coster

08 september 2019

11u49 0 Zottegem Aan de Ericastraat in de wijk De Bijloke in Zottegem zijn twee auto’s met verf besmeurd. “Geen idee wie zich daarmee bezig houdt, maar de schade is alvast groot”, reageert slachtoffer Bruno Vermeersch.

Het vandalisme is zaterdag rond halfzes gebeurd. “Een half uur voordien waren we thuis nog met een ander auto vertrokken om een boodschap te doen. Toen we terugkeerden, zat de geparkeerde wagen onder de bruine verf”, getuigt Bruno Vermeersch.

“Het is een heel plakkerige smurrie, die ik zelf zeker niet verwijderd krijg. De auto moet morgen naar de garage. Ik vrees dat het een fikse factuur wordt”, bedenkt Bruno. Ook zijn garagepoort en gevel zijn besmeurd. In dezelfde wijk is ook niet een tweede wagen beklad. De leeggekierde verfpot is door de dader(s) in de straat achtergelaten.