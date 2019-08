Tropisch zomerfeest in Huis van het Kind Frank Eeckhout

12 augustus 2019

12u27 0 Zottegem Huis van het Kind Zottegem nodigt op vrijdag 30 augustus van 16 tot 18 uur alle ouders uit voor een tropisch zomerfeest. Verwacht je dit jaar aan stoere piraten en mysterieuze zeemeerminnen. En wie weet vind je wel een schat op een onbewoond eiland.

“Het zomerfeest van ons Huis van het Kind, dat is een keileuk feest voor alle Zottegemse kids, met heel wat toffe activiteiten. Doe mee aan onze knutselworkshop, laat je schminken, duik in onze verkleedkoffer en leef je uit in het springkasteel. Iets lekkers vind je aan het frietkraam, het ijskraam en onze mocktailbar. Ook de mama’s en papa’s vergeten we natuurlijk niet. Het feest wordt een zonnige afsluiter van een zalige zomervakantie”, zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V).