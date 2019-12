Triamant-breisters verkopen zelfgemaakte lappendekens voor goed doel op kerstmarkt Frank Eeckhout

04 december 2019

10u21 0 Zottegem Gewapend met breinaalden en kleurrijke bollen wol kwamen jong en oud, kerngezond en zorgbehoevend maandenlang samen bij Triamant Aunove om er lappendekens te maken. “Die lappendekens worden verkocht voor een goed doel", zegt leefcoach Charlotte Brys.

Aan het lappendekenproject namen in totaal een 50-tal personen deel. Elke week samen breien maakte van hen een hechte groep. Ook in hun eentje wisten sommige breisters van geen ophouden. “Noem het gerust een gezonde verslaving, één waar je geen einde aan hoeft te breien,” lacht Triamant-bewoonster Monique Steenbeke. Ook haar buurvrouw Gisèle De Spiegeleer, geeft er graag een lap(je) op. “Elke dag na het ontbijt brei ik een stukje.”

Triamant leefcoach Charlotte Brys is blij met het initiatief. “Zo’n breiproject kleurt je dag op zoveel manieren,” zegt ze. “Schitterend toch dat dit project vanuit bewoners zelf kwam. Het is altijd fijn als ze weer enthousiast met ideeën naar me toekomen. Natuurlijk mogen ze die ook realiseren. Leuk aan dit project is bovendien dat het de breisters dichter bij mekaar heeft gebracht, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. Een lapje breien kan bijna iedereen. Iedereen kon een steentje bijdragen, binnen de eigen mogelijkheden. Beginners waren blij dat ze geholpen werden en omgekeerd voelden de ervaren breisters zich nuttig en betrokken.”

De lapjesdekens worden verkocht op de overdekte kerstmarkt van zaterdag 7 december van 16 tot 21 uur bij Triamant. De helft van de opbrengst gaat naar Lichtpunt Zottegem vzw, dat arme gezinnen in Groot-Zottegem steunt. Het andere deel gaat naar de ‘Triahaaksters’, om materiaal aan te kopen voor nieuwe projecten die in de pijplijn zitten