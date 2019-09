Trein afgeschaft door vergetelheid werfleider Redactie

10 september 2019

16u15 0 Zottegem Vroege vogels die maandagochtend om 5.05 uur de trein van Geraardsbergen naar Gent Sint-Pieters namen, moesten in Zottegem overstappen op een andere trein.

Een werfleider van Infrabel was zondagnacht, toen de werken op het traject klaar waren, vergeten aan de spoorvertakking in Nederboelare de rode vlag weg te nemen, waardoor de treinbestuurder verplicht werd om halt te houden. De trein van 6.05 uur liep door het incident een half uur vertraging op. “Je kan het rode sein niet zomaar weghalen”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Dat zit verankerd in het spoor opdat niemand het zou kunnen wegnemen. ’s Nachts en in het weekend wordt voortdurend aan de spoorinfrastructuur gewerkt. We zijn dit incident verder aan het onderzoeken. Onze excuses aan de treinreizigers; dit is onze verantwoordelijkheid.” (MAC)