Traiteur maakt weer witloofrolletjes met kaas en ham voor De Warmste Week Frank Eeckhout

05 december 2019

14u38 7 Zottegem Xavier Wyndendaele van Art Catering in Leeuwergem verkoopt opnieuw witloofrolletjes met kaas en ham voor De Warmste Week. “Dit jaar gaat de opbrengst naar een vereniging voor kansarme kinderen in Zottegem en een vereniging die zich inzet tegen pesten", zegt Xavier.

De bestellingen lopen opnieuw vlotjes binnen bij Xavier Wynendaele. Vorig jaar maakte en verkocht de traiteur maar liefst 3.300 witloofrolletjes. De Zottegemnaar verkoopt de witloofrolletjes per zes of per tien stuks aan respectievelijk 9 en 15 euro. Voor drie witloofrolletjes met puree betaal je 7 euro. Art Catering werkt hiervoor samen met Metro uit Evergem dat de ingrediënten sponsort. “Bestellen kan tot zondag 15 december via mijn Facebookpagina of door een mailtje te sturen naar hespenrolletjes@gmail.com. Ook de goede doelen mogen mij via dat mailadres op de hoogte brengen van hun interesse. Let wel, het moet een vereniging zijn die zich inzet tegen pesten", zegt Xavier.