Tournée Minérale: Café Barry's zet extra non-alcoholische dranken op de kaart Frank Eeckhout

27 januari 2020

11u06 0 Zottegem Met Tournée Minérale in aantocht zet café Barry’s in Erwetegem extra non-alcoholische dranken op de kaart. “Een Brugse Sportzot, cava 0.0 of een lekkere mocktail, het staat volgende maand allemaal op de drankenkaart", zegt uitbater Geert Van de Velde.

Geert Van de Velde heeft niet enkel zijn horecazaak Barry’s geregistreerd als Tournée Minérale locatie. Zelf doet de uitbater ook mee aan de alcoholloze maand. “Voor mij persoonlijk is dat een ideaal moment om na de feestdagen om eens de riem dicht te trekken en een paar kilo’s af te vallen", motiveert Geert zijn deelname. Naast de traditionele fruitsappen en limonades biedt hij in zaak in de maand februari een aantal extra alcoholvrije drankjes aan. “We hebben sowieso gans het jaar door Roman Ramon en Carlsberg 0,0 op de kaart staan, en als “Bier van de maand” hebben we deze maand gekozen voor Brugse Sportzot. Daarnaast gaan we een lekkere alcoholvrije cava in de kijker zetten, alsook Bellini 0,0 en een simpele maar lekkere mocktail Crodino Tonic.”