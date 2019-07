Topeditie voor uitverkocht Rock Zottegem, ook betaalsysteem Swipedrinks valt in de smaak Lieke D'hondt

07 juli 2019

13u50 0 Zottegem De artiesten zijn uitgezongen, de festivalgangers zijn naar huis en de camping is weer leeg. Rock Zottegem is voorbij. Twee dagen lang was het muzikaal genieten aan de Bevegemse Vijvers dankzij het vertrouwde recept: goede livebands, veel pintjes en een vlekkeloze organisatie, maar dit jaar ook de innovatieve Swipedrinks app die garant stond voor een vlotte bediening aan de toog.

De festivalgangers konden op de 26ste editie van Rock Zottegem genieten van straffe optredens van onder meer Regi, Heideroosjes, Tears For Fears, Flogging Molly, Arsenal, Live en Walk Off The Earth. De tent met het hoofdpodium liep dan ook meerdere keren vol. “We mogen spreken van een topeditie”, zegt organisator Kurt De Loor. “Met twee keer 12.500 bezoekers was het festival twee dagen op rij uitverkocht. De sfeer was fantastisch, het weer goed en de optredens sterk. Het valt op dat de livebands ook op de kleinere festivals het beste van zichzelf geven. Het publiek weet dat te appreciëren.”

Swipedrinks

Wie tussen al het dansen en meezingen door op zoek was naar wat verfrissing, kon dat dankzij de Swipedrinks app aan een recordtempo bemachtigen. Appontwikkelaar Coupon Solutions gaf Rock Zottegem de festivalprimeur voor het nieuwe betaalsysteem. Met de applicatie kunnen de festivalgangers hun dranken betalen zonder jetons of bonnetjes aan te kopen, door geld op te laden en een QR code te scannen aan de toog. Anne Dhaese is alvast enthousiast. “Het is heel gebruiksvriendelijk. Gewoon de app installeren, opladen, scannen en klaar. Het enige nadeel is dat je er internet voor nodig hebt, dus de 4G moet aan.” Zoals Anne zijn er nog meer dan duizend festivalgangers die zich aan het nieuwe betaalsysteem hebben gewaagd. “Voor ons is dit de perfecte test”, vertelt Pieter De Troyer van Swipedrinks. “De eerste reacties zijn goed, dus we zijn tevreden.” De app bleek tijdens het hele festival goed te werken, op enkele pannes bij de gebruikers van Proximus na. “Tussen 19 en 21 uur was de connectiviteit bij Proximus niet goed”, weet Pieter. “Alle andere netwerken bleven wel werken. We hebben daarover duidelijk gecommuniceerd met de gebruikers van de app zodat ze hun bonnetjes op tijd konden swipen naar vrienden, maar het blijft toch jammer. Eigenlijk zou er in Zottegem een extra mast moeten bijkomen, want hier zijn wel vaker problemen met connectiviteit.”

Digitaal of analoog

Dat nog niet alle festivalgangers overtuigd zijn van het digitale betaalsysteem is logisch. Bij de vrienden Filip Aelvoet en Dimitri Baeyens lopen de meningen uiteen. Filip zweert bij de analoge manier van betalen met bonnetjes, Dimitri waagt zich aan de app. “Ik heb het al geïnstalleerd, maar nog niet gebruikt. Ik vind het wel een goed initiatief, want we moeten mee met de tijd. Ik hoef nu geen cash geld of bankkaarten mee te nemen.” Filip laat liever zijn gsm thuis. “Een festival moet je zonder gsm beleven, dus ik zweer bij de klassieke jetons. Zo loop ik niet het risico met een platte batterij te vallen en niets meer te kunnen drinken.”

Of de pintjes nu betaald zijn met de app of met jetons: de festivalgangers kunnen terugblikken op een geslaagd weekend.