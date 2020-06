Toogal Djangue en Xavi-Indië krijgen 5.000 euro van provincie Frank Eeckhout

12u01 2 Zottegem Het provinciebestuur verleent subsidies aan 77 projecten in landen in ontwikkeling. Het betreft telkens kleinschalige projecten met een grote impact.

In Zottegem ontvangen twee verenigingen een subsidie. Toogal Djangue krijgt 5.000 euro voor de bouw van sanitaire voorzieningen in een onderwijsinstelling in Senegal. Xavi-Indië mag ook rekenen op 5.000 euro voor een onderwijsproject rond kansarme studenten in Zuid-Indië. “Op die manier willen we het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met de wereld versterken. Als ze willen gebruik maken van onze provinciale subsidies, moeten ze hier in Oost-Vlaanderen over hun project komen vertellen en er een campagne rond opzetten”, zegt Leentje Grillaert (CD&V), gedeputeerde van Mondiale Solidariteit.