Tijdelijke rotonde voor werken aan spoorwegbrug blijft permanent, maar wordt veiliger voor fietsers Frank Eeckhout

23 januari 2020

15u06 0 Zottegem De grote rotonde aan het kruispunt van de Tweekerkenstraat met de Godveerdegemstraat en de Jasmijnstraat wordt definitief. “Met de definitieve invoering gaan we ook maatregelen nemen om de fietsers beter te beschermen", verzekert schepen van openbare werken Evert De Smet (N-VA).

Door werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat moest heel wat verkeer noodgedwongen omrijden via de Tweekerkenstraat in Godveerdegem. Om alles vlot te laten verlopen, werd ter hoogte van de kruispunten met de Jasmijnstraat, de Tweekerkenstraat en de Godveerdegemstraat tijdelijk een grote rotonde met éénrichtingsverkeer gecreëerd. Die nieuwe verkeerssituatie bracht aanvankelijk verwarring met heel wat spookrijders tot gevolg. Ondertussen is iedereen vertrouwd geraakt met de nieuwe opstelling en wat blijkt? De doorstroming van het verkeer gebeurt er heel wat vlotter dan vroeger. Er is echter één minpunt aan de grote rotonde: de veiligheid van de fietsers is er niet op verbeterd.

Voor de zwakke weggebruiker is de nieuwe verkeersinrichting ronduit gevaarlijk. Hoe moeten ze correct oversteken? Wie heeft daar voorrang? De auto of de fietser?

“Voor de zwakke weggebruiker vormt de nieuwe verkeersinrichting een uitdaging en is ze ronduit gevaarlijk. Wat overdag gevaarlijk is, is ‘s nachts nog gevaarlijker. Voor hen is het nog altijd niet duidelijk waar te rijden. Hoe moeten ze correct oversteken aan de kruising van de Tweekerkenstraat met Godveerdegemstraat? Wie heeft daar voorrang? De auto of de fietser? Dat is allerminst duidelijk. Als de stad deze verkeerssituatie permanent invoert, moeten er dringend maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen", stelt Heidi Schuddinck van Groen.

Maatregelen

De veiligheid van de fietsers verhogen, is ook wat de stad van plan is. “In afwachting van definitieve aanduidingen met verf en borden zetten we in de Jasmijnstraat een strook af voor fietsers. In de finale plannen moeten fietsers die uit het centrum komen de Tweekerkenstraat een eind inrijden om voorbij de bocht over te steken en hun weg richting Langestraat verder te zetten. Deze ingreep haalt de gevaarlijke situatie op het kruispunt zelf weg en geeft zowel aan fietsers als auto’s een beter overzicht. Vanaf het kruispunt Ronselaar naar de Jasmijnstraat voorzien we een fietspad. Dat wordt ook doorgetrokken in de Jasmijnstraat. Bovenaan de Jasmijnstraat voorzien we een afgeschermde opstelstrook voor fietsers. Op die manier kunnen wagens die vanuit de Langestraat komen en de Jasmijnstraat in rijden, de fietsers niet meer de pas afsnijden. En aan het kruispunt van de Jasmijnstraat met de Godveerdegemstraat wordt het de wagens onmogelijk gemaakt om vanuit het centrum rechtdoor naar de Godveerdegemstraat te rijden. De rijbaan wordt daar afgesloten en we voorzien duidelijke signalisatie", somt schepen Evert De Smet alle maatregelen op.