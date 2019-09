Tijdelijke maatregel blijkt dé oplossing voor vlotter verkeer: Stad wil grote rotonde aan kruispunten Jasmijnstraat–Tweekerkenstraat en

Frank Eeckhout

13 september 2019

16u42 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem wil de tijdelijke verkeerssituatie aan de kruispunten ter hoogte van de Godveerdegemstraat met de Jasmijnstraat en de Tweekerkenstraat permanent invoeren. “We hebben daarvoor al gelobbyd bij het Agentschap Wegen en Verkeer, maar een eenvoudige opdracht wordt dat niet", zegt schepen van mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA).

Door werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat moet heel wat verkeer noodgedwongen omrijden via de Tweekerkenstraat in Godveerdegem. Om alles vlot te laten verlopen, voerde het stadsbestuur een parkeerverbod in in de Tweekerkenstraat. Ter hoogte van de kruispunten met de Jasmijnstraat en de Godveerdegemstraat werd tijdelijk een grote rotonde met éénrichtingsverkeer gecreëerd. Die nieuwe verkeerssituatie bracht aanvankelijk verwarring met heel wat spookrijders tot gevolg. Ondertussen is iedereen vertrouwd geraakt met de nieuwe opstelling en wat blijkt? De doorstroming van het verkeer gebeurt er heel wat vlotter dan vroeger.

De ochtendlijke files in de Jasmijnstraat zijn verdwenen en ook het afslaan van de Langestraat richting Tweekerkenstraat gaat een stuk vlotter én veiliger omdat er geen tegenliggend verkeer meer is Open Vld Zottegem

Dat is ook oppositiepartij Open Vld opgevallen waardoor de liberalen de tijdelijke verkeerssituatie op de agenda van de gemeenteraad hebben geplaatst. “De verkeerssituatie is heel wat beter geworden. De ochtendlijke files in de Jasmijnstraat zijn verdwenen en ook het afslaan van de Langestraat richting Tweekerkenstraat, nu via de Jasmijnstraat, gaat een stuk vlotter én veiliger omdat er geen tegenliggend verkeer meer is. Een duidelijke wegmarkering kan zelfs de meest volhardende spookrijder op andere gedachten brengen. De voorrang voor fietsers aan het eind van de Tweekerkenstraat moet herbekeken worden want die zijn nu onvoldoende zichtbaar als ze het kruispunt oprijden. Maar mits enkele kleine aanpassingen kan het definitief maken van deze tijdelijke verkeerssituatie een oplossing betekenen voor een dagelijks verkeersinfarct in Zottegem", menen de liberalen.

Overtuigingskracht

Schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele fronst de wenkbrauwen als we hem het voorstel van Open Vld voorschotelen. “Het is duidelijk dat de liberalen hun mosterd op mijn Facebookpagina gehaald hebben. Zij komen nu met een voorstel op de proppen dat ik weken geleden al heb geopperd. Maar desalniettemin ben ik tevreden dat ze mijn voorstel genegen zijn. De contacten met Agentschap Wegen en Verkeer zijn hiervoor al gelegd. Alleen zal het niet zo evident zijn om hen te overtuigen. Zij hebben daar de situatie voor fietsers nog maar net verbeterd en zullen dus opnieuw aanpassingswerken moeten uitvoeren. We gaan echter volharden en druk blijven uitoefenen", reageert schepen Diependaele.