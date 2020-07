Tijdelijk geen bezoek meer in woonzorgcentrum Egmont: “We beseffen dat de teleurstelling groot zal zijn” Frank Eeckhout

23 juli 2020

18u27 0 Zottegem Gezien het stijgende aantal coronabesmettingen in België, heeft het stadsbestuur van Zottegem beslist tijdelijk geen bezoek meer toe te laten in woonzorgcentrum Egmont.

Concreet werd beslist om alle bezoek aan het WZC tijdelijk op te schorten vanaf vrijdag 24 juli. Vanaf dinsdag 28 juli is een nieuwe bezoekregeling van kracht. Hoe het bezoek er dan zal uitzien wordt snel gecommuniceerd. “Deze beslissing werd vandaag genomen na grondig intern overleg, na advies van de CRA (coördinerend en raadgevend arts), én rekening houdend met de snel stijgende coronacijfers nationaal. Ik wil benadrukken dat er geen besmettingen zijn in het WZC. We zijn er tot nu toe bijzonder goed in geslaagd een uitbraak te vermijden en we nemen onze verantwoordelijkheid om dat zo te houden. Het bezoek tijdelijk opschorten is een moeilijke maar noodzakelijke maatregel om de bewoners, familieleden en het personeel maximaal te beschermen. Hun gezondheid blijft onze absolute prioriteit,” zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Niet meer op de kamer

Alle medewerkers van het woonzorgcentrum stellen komende dagen alles in het werk om vanaf volgende week dinsdag weer bezoek te kunnen toelaten, weliswaar volgens nieuwe richtlijnen. Bezoek op de kamer zal niet meer mogelijk zijn. Er wordt bekeken hoe het wel op een veilige manier kan georganiseerd worden.

Evenwicht

“We beseffen dat de teleurstelling bij bewoners en hun familieleden groot zal zijn. We begrijpen heel goed dat het voor hen bijzonder moeilijke tijden zijn, en zoeken steeds een evenwicht tussen het menselijke en de veiligheid. De strijd tegen het coronavirus gaat jammer genoeg verder en een snelle beslissing was noodzakelijk. We kunnen er niet genoeg op wijzen dat voorzichtigheid, nu én de komende maanden, van cruciaal belang is. We willen geen enkel risico nemen, en hopen op ieders begrip en verantwoordelijkheidszin om samen het coronavirus buiten de muren van het woonzorgcentrum te houden,” besluit burgemeester De Potter.