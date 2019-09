Tientallen kinderhanden maken grootste vingerverfschilderij ter wereld Frank Eeckhout

23 september 2019

09u37 0 Zottegem Zottegem is een wereldrecord rijker: dat van grootste vingerverfschilderij ter wereld. Tientallen kinderen zorgden op autoloze zondag van een schilderwerk van maar liefst 46 vierkante meter.

Met 27 vierkante meter stond het wereldrecord tot zondag stond op naam van een Chinees dorpje. Zottegem probeerde dat record vorig jaar al eens te breken maar noodweer noopte het stadsbestuur toen om de autoloze zondag af te gelasten. Zondag was de zon wel van de partij. Heel wat kinderen zakten dan ook af naar de Markt om hun vingers, en ook wel een beetje hun zondagse kleren, vuil te maken. Met succes want de vingerverfschilderij werd uiteindelijk 46 vierkante meter groot. Toch komt het wereldrecord niet in het Guinness Book of Records. “Dat zou 6.000 euro, wat best wel veel geld is. Daarom blijft het bij een officieus wereldrecord", zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V).

Ook de Rainbow Run was een groot succes. Daar namen zo’n 400 lopers aan deel. “Zowel de deelnemers als de vrijwilligers die de hot spots met kleurenpoeder bemanden, waren heel enthousiast. De Rainbow Run krijgt dus zeker een vervolg", geeft de schepen nog mee.