Tien jaar dagopvang voor senioren bij De Bron Frank Eeckhout

08 oktober 2020

16u05 0 Zottegem Het dagverzorgingscentrum (DVC) van vzw De Bron bestaat deze maand tien jaar. Het DVC, gelegen naast AZ Sint-Elisabeth, werd destijds opgestart om een zorgcontinuüm te kunnen aanbieden aan de senioren van Zottegem en de regio. “ Dit zorgde toen voor een aanvulling op de al bestaande diensten van de dienstenchequeonderneming en het woonzorgcentrum”, zegt Giel Meirhaeghe.

Het dagverzorgingscentrum ging kleinschalig van start met een bezetting van een vijftal senioren per dag. “Doorheen de jaren groeide dit uit tot een werking waar gemiddeld twintig senioren per dag samenkomen. Senioren komen voornamelijk naar het dagverzorgingscentrum voor een zinvolle dagbesteding, een gezellige babbel en de nodige ondersteuning op vlak van zorg", vertelt Giel Meirhaeghe. Al die jaren wijzigde het zorgteam amper. “Zorgkundige Vanessa De Sutter is er zelfs al bij vanaf de feitelijke opening van het DVC. De drive en persoonlijke aanpak van het volledige zorgteam zorgen ervoor dat senioren zich hier thuis voelen.”

In die tien jaar heeft DVC De Bron al 242 gasten mogen verzorgen. “Wij streven ernaar om senioren steeds binnen dezelfde vertrouwde omgeving door dezelfde hulpverleners te helpen. Om deze visie verder om te zetten in de praktijk, opende De Bron de afgelopen jaren ook 75 assistentiewoningen en een zorghotel. In de zomer van 2021 openen we een volledig nieuwbouwproject, waarbinnen ook een modern en ruim dagverzorgingscentrum geïntegreerd is. Binnen dit nieuwbouwproject integreren we de nieuwste technieken, zodat we klaar zijn voor de zorg van morgen”, besluit Meirhaeghe.