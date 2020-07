Theater tijdens de zomermaanden met Het Bankje Frank Eeckhout

25 juli 2020

10u18 0 Zottegem In Zottegem kan je tot 31 augustus genieten van een speciale vorm van theater. Op 10 verschillende plaatsen in het park van Breivelde kan je via een QR-code op de zitbanken luisteren naar soms pakkende levensdialogen gebracht door OPENDOEK, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel.

Meer dan 50 steden en gemeenten hebben zich geëngageerd om op hun grondgebied een QR-code aan te brengen op een aantal bankjes. Ook Zottegem. “CC Zoetegem biedt een uitgestippelde wandeling aan van ongeveer 4 km, in en rond het park van Breivelde. De route bevat 10 bankjes. Die scan je met je smartphone en je bent meteen getuige van een origineel gesprek tussen twee mensen", zegt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V). Ontdek de route via www.cczoetegem.be/node/795. Een plannetje van de wandeling is ook beschikbaar bij de dienst toerisme, Centrum voor Streekgeschiedenis of de bib.